Pegelstände steigen Wasserstände an der Helme bleiben hoch, Saale in Halle erreicht Alarmstufe 1

10. Februar 2024, 13:54 Uhr

An einigen Flüssen in Sachsen-Anhalt wird derzeit erneut vor Hochwasser gewarnt. Der Pegelstand der Helme ist weiterhin über dem Richtwert für Alarmstufe 3 von 4. Grund ist der Regen der vergangenen Tage, durch den sich das Grundwasser staut. Erhöhte Wasserstände werden auch an Saale, Ohre, Elbe und dem Aland gemessen. Das hat auch Auswirkungen in Halle. Die Elbe-Fähre in Barby fährt vorerst nicht. Die Hochwasser-Warnungen im Überblick.