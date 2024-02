Wie eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden konkret aussehen sollte, ist bislang offen. Klar ist jedoch: Durch eine solche Versicherung könnten sich auch Hauseigentümer in Risikogebieten beispielsweise gegen Hochwasser versichern, die aktuell aufgrund der vergleichsweise hohen Gefahr keine Versicherung erhalten würden. Allerdings müssten auch Eigentümer, die nicht in Risikogebieten wohnen, dann zahlen.

Sandra Ulrich schrieb dazu auf Facebook allerdings: "Ich bin der Meinung, dass man dort erst gar nicht bauen sollte." Alle Häuser, die bereits länger in solchen Gebieten stehen würden, seien okay, aber: "Warum muss man 100 Meter von einem Deich noch bauen?"

Wie wäre es denn, Baugenehmigungen in Überflutungsgebieten zu verweigern? Aber hier regieren die Dollar-Zeichen, nicht nur bei den Bauträgern.

Eine Meinung, die viel Zuspruch findet. "Wenn ich nicht im Hochwassergebiet wohne, brauche ich auch keine Versicherung dafür", schreibt Dieter Kripp. Und auch Nutzer Frank Schuster-Meier sieht in der Pflichtversicherung keinen Sinn, denn: "Ich werde nie in die Gefahr eines Hochwassers kommen. Andere bauen in Flussnähe und ich soll deren Risiko tragen?"