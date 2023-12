Durch die Öffnung des Wehrs kann bis zu einem Drittel des Wassers in der Stromelbe über den 21 Kilometer langen Elbe-Umflutkanal an Magdeburg und Schönebeck vorbeifließen. Hinter den Städten fließt das Wasser wieder in die Elbe. Der Pegelstand der Elbe soll durch die Maßnahme in beiden Städten um etwa 30 Zentimeter sinken.