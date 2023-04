Das Biosphärenreservat Mittelelbe ist ein Biberparadies. Weit verzweigte Flüsschen, dicht bewachsene Ufer, uralte Bäume – hier fühlt er sich wohl: Castor fiber albicus. Der Elbebiber. Aber der Nager hat schon bessere Tage erlebt. "Die Trockenheit macht dem Biber zu schaffen", sagt Jörg Schuboth. Seit 2018, so beobachtet es der Leiter der Biberkompetenzstelle, trocknen immer mehr Gewässer aus. Landesweit. Etwa die Uchte bei Stendal. "Eigentlich ein schöner Bach, im vergangenen Jahr sah es aber eher aus wie ein trockener Feldweg", so Schuboth.

Das Wasser wird knapper. Auch im Biosphärenreservat Mittelelbe. Dabei gilt die einzigartige Auenlandschaft als Biberhochburg in Sachsen-Anhalt. Schuboth hält wie zum Beweis eine Karte in der Hand und zeigt auf blaue Punkte. Jeder Punkt steht für eine Biberburg. Und das Gebiet der weitgehend naturbelassenen Flusslandschaft wirkt wie ein blauer Strich in Sachsen-Anhalt.