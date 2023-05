In beiden Teilen Deutschlands gab es nach dem verlorenen Krieg die ausgesprochene Hoffnung, dass es den kommenden Generationen besser gehen möge. Diese Sichtweise hat sich mit Blick auf die krisenhafte Gegenwart in wohl vielen Familien verflüchtigt. Und auch wenn es so mancher derzeit gerne ausblendet, so ist doch deutlich, dass unsere bisherige Form des Wirtschaftens und Konsumierens ein Auslaufmodell ist. Und auch diese Erkenntnis trifft den Osten Deutschlands noch einmal in besonderer Form: "So mancher sagt, ich will jetzt nicht noch eine Transformation. Ich bin jetzt endlich so halbwegs angekommen, jetzt sollte doch mal für 20 Jahre Ruhe sein. Das ist individuell nachvollziehbar, aber leider illusorisch."