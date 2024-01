In Kindertagesstätten in Sachsen-Anhalt hat sich der Schlüssel zwischen Personal und Kindern verbessert. Das geht aus einem Bericht des Bundesfamilienministeriums hervor, der am Samstag veröffentlicht wurde. Demnach steht das Land beim Verhältnis von pädagogischem Personal zu betreuten Kindern aber immer noch schlechter da als viele andere Bundesländer.