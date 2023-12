In Sachsen-Anhalt sind innerhalb eines Jahres in jeder sechsten Kommune die Beiträge für Kita- und Hortplätze gestiegen. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung im Oktober auf eine Linke-Anfrage hervor. Demnach hatten sich die monatlich anfallenden Kosten für die Kinderbetreuung zwischen August 2022 und August 2023 im Extremfall mehr als verdoppelt. Sachsen-Anhalts Landesregierung will, dass Eltern mit mehreren Kindern in Kitas oder Horten in Sachsen-Anhalt 2024 weiterhin nur für das älteste Kind Beiträge zahlen müssen.