Aktivisten der Klimaschutz-Bewegung "Letzte Generation" haben am Freitagmorgen auf der Dessauer Straße in Halle die Abfahrt von der Bundesstraße 100 in die Stadt blockiert. Einer Polizeisprecherin zufolge begann die Blockade kurz nach 10:00 Uhr.

MDR SACHSEN-ANHALT-Informationen zufolge hatte sich mindestens eine Person am Asphalt festgeklebt. Zunächst hatte die Polizei den Verkehr demnach an den Aktivisten vorbei geleitet. Mittlerweile sei die Blockade beendet.

Die "Letzte Generation" hatte am Freitag bundesweit Protestaktionen in 26 Städten angekündigt, darunter Leipzig, Dresden und Berlin. Nach Polizeiangaben sind die Blockaden in den drei Städten mittlerweile aufgelöst. Schon am Donnerstag hatten Protestierende die Flughäfen Hamburg und Düsseldorf über mehrere Stunden blockiert. Tausende Reisende waren betroffen.