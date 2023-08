Im Prozess um einen Angriff auf Klima-Aktivisten in der Altmark sind am Freitag am Landgericht Stendal die Urteile gesprochen worden. Das berichtet ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT aus dem Gerichtssaal. Der Hauptangeklagte hatte in der Kluft des rassistischen Ku-Klux-Klan mit einer Paintball-Waffe auf fünf A14-Gegner geschossen. Er bekam eine Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten, ausgesetzt zur Bewährung.