Zahlreiche Menschen in Sachsen-Anhalt sind laut Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt Opfer von Betrug bei Investitionen in Kryptowährungen geworden. Die Verbraucherschützer warnen deshalb vor Betrugsversuchen durch Kriminelle. Die Opfer seien von sogenannten Finanzagenten zunächst animiert worden, 250 Euro in Kryptowährungen zu investieren. Anschließend hätten sich die Geschäfte scheinbar gut entwickelt, sodass die Kunden mehrere Tausend Euro anlegten.

Sie hätten per Videolegitimation ein Konto auf Malta eröffnet. Dies sei aber in Wirklichkeit ein Kreditantrag der Betrüger gewesen, die erhebliche Geldsummen abgezweigt hätten, so die Verbraucherschützer. Auszahlungen an die Kunden hat es demnach nie gegeben.