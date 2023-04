Sachsen-Anhalt tritt dem Netzwerk europäischer Solarindustrieregionen (SIRE) bei. Energieminister Armin Willingmann (SPD) hat am Montag einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. "Wir wollen die Rahmenbedingungen für Produktion, Forschung und Nutzung von Photovoltaik verbessern und mitreden, wenn in Brüssel jetzt die industriepolitischen Weichen für die Zukunft der europäischen Solarindustrie gestellt werden", so Willingmann.