Vor einem Jahr hat der Krieg Putins gegen die Ukraine begonnen und Europa nachhaltig verändert. Das merken wir auch bei den Energiepreisen. Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern hat zu drastisch steigenden Preisen geführt, Haushaltskassen gesprengt und die Notwendigkeit einer persönlichen Energiewende deutlich gemacht.



Doch die ist für viele Menschen gar nicht so einfach: Über die Heizung bestimmt in den meisten Fällen der Vermieter. Der Stromverbrauch hängt an der Nutzung elektrischer Geräte, die man schon aus finanziellen Gründen nicht einfach so von heute auf morgen austauschen kann. Und auf das Auto zu verzichten, ist gerade auf dem Land oft unmöglich.