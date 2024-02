Der private Bahnbetreiber Abellio bekommt das Problem überfüllter Züge auf der Strecke von Halle über Eisleben und Sangerhausen bis nach Kassel offenbar zunehmend in den Griff.

Auf der Strecke zwischen Halle und Kassel war es seit Einführung des Deutschlandtickets zu stark überfüllten Zügen gekommen – vor allem am Wochenende. Laut Abellio stiegen die Fahrgastzahlen etwa im vierten Quartal 2023 um 81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Seit dem Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember setzt das Unternehmen deshalb zusätzliche Züge im Netz ein. Sprecher Dietrich erklärte, man biete dadurch täglich bis zu 500 zusätzliche Sitzplätze auf der Linie RE 9. Die Strecke führt von Halle aus unter anderem über Nordhausen und Heilbad Heiligenstadt in Thüringen bis nach Kassel.

Neue "Talent 3"-Züge aus Österreich im Einsatz Seit dem Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember sind neue Züge des Typs "Talent 3" vom Hersteller Bombardier für Abellio im Einsatz. Sie waren ursprünglich für die Österreichischen Bundesbahnen vorgesehen. Die sechsteiligen Züge mit 300 Sitzplätzen fahren nun zwischen Halle und Saalfeld in Thüringen. Dadurch sind nach Angaben von Abellio-Sprecher Stefan Dietrich Fahrzeuge "frei geworden", die nun auf der Strecke Halle - Kassel eingesetzt werden können. Viele Züge fahren dort jetzt mit doppelter Länge, indem zwei Fahrzeuge gekoppelt werden.

Der Fahrgastverband "Pro Bahn" in Mitteldeutschland begrüßte die Extra-Kapazitäten. Vorstandsmitglied Carsten Schulze-Griesbach sagte MDR SACHSEN-ANHALT, ein größerer Fuhrpark sei für Eisenbahnunternehmen immer hilfreich. "Wer mehr in der Garage hat, kann mehr tauschen."

Weiterhin Probleme machen jedoch unbesetzte Stellwerke auf der Strecke. Abellio hatte in den vergangenen Monaten immer wieder Zugausfälle angekündigt – zuletzt bis einschließlich 18. Februar. Betroffen sind Fahrten in den Abend- und Nachtstunden an Wochenenden.