Zusätzlich muss die Deutsche Bahn einen Teil der bereits vorhandenen elektronischen Stellwerke nachrüsten. In einer Kleine Anfrage an die Bundesregierung durch die FDP im Jahr 2021 konnte die Bahn deren Zahl noch nicht benennen.

Teile der alten Stellwerke in Sachsen-Anhalt stammen noch aus Zeiten, in denen in Deutschland noch ein Kaiser regierte. In Barleben und Haldensleben wurden zum Beispiel einige Stellwerke im Jahr 1906 in Betrieb genommen. Sie funktionieren rein mechanisch. Per Drahtzugleitungen bedienen Fahrdienstleiter dort die Weichen und Signale.