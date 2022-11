Viele andere Bundesländer haben deshalb bereits vor Wochen einen Abschiebestopp verkündet. Dazu gehören auch Sachsen und Thüringen. Allerdings: Auch in Bayern zählt dieser Stopp nicht für Straftäter und in Nordrhein-Westfalen wiederum wollte die dortige Landesregierung dazu keine Angaben machen.

Seitdem es Proteste im Iran gibt, wurde noch keine Iranerin und kein Iraner zwangsweise aus Sachsen-Anhalt gebracht. Bislang wurde 2022 eine Person abgeschoben, drei weitere wurden in Staaten überführt, die laut Dublin-Verfahren für ihre Asylanträge zuständig sind, so das Innenministerium. Im Vorjahr waren zwei Personen direkt in den Iran abgeschoben und fünf in andere Staaten gebracht worden.