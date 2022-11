Seit 2015 lebt Rasoul Pourmoradi in Merseburg, seit einiger Zeit betreibt er dort ein Tattoo- und Fotoatelier. Derzeit bereitet Pourmoradi eine Ausstellung vor, später am Tag wird er noch eine Hochzeit fotografieren. Die knappe Freizeit verbringt Pourmoradi fast ausschließlich am Telefon. Der Grund: Seine Frau und seine 12-jährige Tochter Artemis leben noch im Iran. Per Telefon versucht Pourmoradi die riesige Distanz etwas zu verringern. Deshalb macht er per Videochat Hausaufgaben mit seiner Tochter oder hört zu, wenn sie ihm stolz ihre Fortschritte auf dem Instrument vorspielt, das sie erlernt.

Kontakt in die Heimat ist schwierig

Doch momentan gibt es in den vielen Gesprächen auch mit Freunden und Verwandten im Iran nur ein Thema: Die Proteste von vor allem Frauen gegen das Mullah-Regime im Land. "Ich bin so stolz auf die Frauen im Iran. Natürlich ist es nicht einfach, aber ich habe Hoffnung auf Veränderungen", sagt Pourmoradi im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.

Proteste im Iran Auslöser der nun seit Mitte September anhaltenden Proteste im Iran ist der Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini. Sie war von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die strenge islamische Kleiderordnung festgenommen worden und am 16. September unter ungeklärten Umständen gestorben.



Die Demonstranten sprechen von Polizeigewalt, die Behörden weisen dies entschieden zurück. Seit ihrem Tod demonstrieren landesweit vor allem Frauen gegen den unterdrückenden Kurs der Regierung sowie das islamische Herrschaftssystem.

Dabei ist es für Pourmoradi gar nicht so einfach, mit seinen Leuten in seiner alten Heimat in Kontakt zu bleiben. "Das Internet im Iran ist geschlossen." So bleiben nur kurze Gespräche spät am Abend, schnell erkundigt man sich, ob es dem Gesprächspartner gut geht, ob er oder sie unversehrt ist, bis das Telefonat wieder zusammenbricht, schildert Pourmoradi die aktuelle Situation.

Ein Land steht auf

Das Geschäft von Rasoul Pourmoradi in Meseburg: Für seine Familie hat er sich schon eine Existenz aufgebaut. Bildrechte: MDR/Hannes Leonard Was die Proteste von Demonstrationen in der Vergangenheit unterscheidet, sei, dass diesmal die Menschen im ganzen Land auf die Straße gehen. "Egal ob im Westen, Süden, Norden oder Osten: In jeder Stadt gibt es Proteste." Von Deutschland aus versucht Pourmoradi die Menschen im Iran organisatorisch zu unterstützen und ihnen hier eine Stimme zu geben. Wichtig sei zu zeigen, dass man solidarisch mit den Menschen in seiner Heimat ist. Die Demonstration Ende Oktober in Berlin, als sich knapp vierzigtausend Menschen mit den Protesten im Iran solidarisiert haben, sei auch in seiner Heimat sehr positiv aufgenommen worden, sagt Pourmoradi.