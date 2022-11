Heiko Schrader erklärt aus Forschungssicht gebe es interessante Verbindungen zwischen Frauenrechten in der DDR und im Iran. Bei allen Unterschieden zwischen beiden Fällen gebe es eine interessante Gemeinsamkeit: In der DDR sei die Rolle der Frau in vielen Punkten politisch fortschrittlicher gedacht und umgesetzt gewesen, als es zur gleichen Zeit in der BRD der Fall gewesen sei. Nach der Wende seien für Frauen in der DDR gewisse Rückschritte gemacht worden. Daraus könne man gewisse Lehren für den Iran ziehen, wo die Frauen unter dem Schah bis zur islamischen Revolution viele Rechte gehabt hätten und die Gesellschaft eine amerikanisch-modern geprägte gewesen sei.