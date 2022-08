Demnach obliege die politische "Willensbildung des Volkes" allein den Parteien, heißt es in einem Gutachten. Wenn eine Fraktion eine Versammlung organisiere, ausstatte oder bewerbe, greife sie aber genau da ein. Anders verhält es sich, wenn eine Fraktion Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache betreibe.

So wurde die Veranstaltung beim Landesparteitag der AfD am Ende August mehrfach in einen Zusammenhang mit geplanten Protesten der Partei gesetzt. Auch der anwesende AfD-Bundeschef Tino Chrupalla sagte in seinem Grußwort: "Wir gehen auf die Straße und das beginnt hier in Sachsen-Anhalt am 5. September."