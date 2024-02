Natürlich hat Leto Petridis (Name geändert) von dem viel zitierten Treffen in Potsdam gehört, bei dem im vergangenen November ein Kreis von Rechtsextremen und konservativen Politikern, Unternehmern, und Privatleuten sich Gedanken über eine massenhafte Ausweisung von Ausländern und Deutschen mit Zuwanderungsgeschichte gemacht hatten. Leto Petredis ist Gastwirt in Stendal. Die AfD-Akteure vor Ort gehen gerne mal in seinem Lokal essen, es liegt nur unweit der AfD-Geschäftsstelle. Er wisse, dass auch Ulrich Siegmund bei der Veranstaltung in Potsdam gesprochen hat, sagt Petridis. Den genauen Wortlaut kennt er nicht.