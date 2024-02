Landtagssitzung AfD-Politiker Siegmund als Vorsitzender des Sozialausschusses abgewählt

22. Februar 2024, 11:25 Uhr

Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund ist bei der Landtagssitzung am Mittwoch als Vorsitzender des Sozialausschusses abgewählt worden. Grund für den Abwahlantrag war die Teilnahme Siegmunds an einem Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam. Die Fraktionen erklärten, das Vertrauensverhältnis sei nachhaltig gestört. Als Nachfolger für den Ausschussvorsitz kündigte die AfD Hans-Thomas Tillschneider an.