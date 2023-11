Die Sicherheit der Jüdinnen und Juden in Sachsen-Anhalt treibt Wolfgang Schneiß in diesen Tagen besonders um. "Das ist eine sehr kritische Situation, und das bedrückt mich auch sehr", sagt der Antisemitismusbeauftragte des Landes im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Seit der Eskalation in Nahost sei die jüdische Gemeinschaft in großer Sorge, die Polizei in erhöhter Alarmbereitschaft, und die Zahl antisemitischer Vorfälle gehe durch die Decke. Natürlich macht sich Schneiß da Gedanken, wie sicher Jüdinnen und Juden hier leben können. "Jetzt zu sagen, die sind geschützt, fällt mir schwer."

