Sachsen-Anhalt Zahl rechtsextremer Vorfälle an Schulen auf Höchststand

Die Zahl der rechtsextremen Vorfälle an Sachsen-Anhalts Schulen ist 2022 so hoch gewesen wie in den vorangegangen zehn Jahren nicht. Das Innenministerium registrierte im vergangenen Jahr 78 politische motivierte Taten an Schulen, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Das teilte ein Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage mit.