Seit den Terrorangriffen der Hamas auf Israel herrscht auch in Sachsen-Anhalt teilweise eine angespannte Stimmung. Neben vielen Solidaritätskundgebungen mit Israel und Jüdinnen und Juden wächst auch die Angst vor antisemitischen Vorfällen. Synagogen und Veranstaltungen werden noch stärker geschützt, als es seit dem Attentat auf die Synagoge in Halle ohnehin der Fall ist. Bei den gerade stattfindenden jüdischen Kulturtagen wurden einige Veranstaltungen auf Grund der Situation in Israel abgesagt. Nicht so in Magdeburg.