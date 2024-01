Nach den Bauernprotesten am Montag in Sachsen-Anhalt sind wegen möglicher Straftaten insgesamt 16 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Das erklärte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Donnerstag im Landtag. Es handele sich vor allem um Fälle von Nötigung, die von Versammlungsteilnehmern oder von Außenstehenden ausgegangen sei. Zudem liefen Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen fahrlässiger Körperverletzung.