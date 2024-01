In der Altmark war die Elbbrücke der B188 nach Angaben der Polizei zwischen Tangermünde und Fischbeck wegen einer Bauerndemo gesperrt. Der Verkehr staute sich dadurch in beide Richtungen. Bereits am Montag hatte es an der Elbbrücke Proteste gegeben. Wie die Polizei bestätigte, führte die Blockade am Montag dazu, dass Rettungskräfte und Ärzte die Brücke nicht passieren konnten. Sie sollen sich auf dem Weg zur Arbeit befunden haben.