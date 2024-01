In Sachsen-Anhalt sind nach den Bauernprotesten am Montag wegen möglicher Straftaten insgesamt 16 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Das erklärte Innenministerin Zieschang am Donnerstag im Landtag. Demnach handelt es sich vor allem um Fälle von Nötigung, die von Versammlungsteilnehmern oder von Außenstehenden ausging. Zudem liefen Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen fahrlässiger Körperverletzung. Nach den Worten von Landespolizeidirektor Schwan gab es am Montag insgesamt 78 Versammlungen im Land. Rund ein Drittel davon sei nicht angemeldet gewesen. In diesen Fällen drohten Bußgelder. Insgesamt waren Schwan zufolge 8.000 bis 10.000 Menschen sowie rund 5.100 Fahrzeuge beteiligt. Zwei Personen seien verletzt worden, darunter eine Polizeibeamte.