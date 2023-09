Gefangene verdienen in Sachsen-Anhalt zwischen 1,33 und 2,51 Euro pro Stunde

Derzeit können Gefangene in Sachsen-Anhalt laut Justizministerium je nach ausgeführter Tätigkeit und eingestufter Vergütungsgruppe zwischen 1,33 und 2,51 Euro pro Stunde verdienen. Ende 2023 müsse der kommende Lohnanstieg in der Haushaltsplanung für 2025 aber bereits mitgedacht werden, so Weidinger.

"Die konkrete Höhe der Gefangenenentlohnung ist nur eins von vielen Aspekten, die es zu überarbeiten gilt", sagte Weidinger. Auch nicht-monetäre Vergütung sei nach dem Urteil möglich. Bereits jetzt können sich Gefangene in Sachsen-Anhalt nach sechs Monaten Arbeit zehn Tage freistellen lassen, so das Justizministerium.

Wie wird die Gefangenenvergütung in Sachsen-Anhalt künftig geregelt? Konkrete Maßnahmen nannte Justizministerin Franziska Weidinger am Freitag im Rechtsausschuss noch nicht. Bildrechte: dpa

Über 15,3 Millionen Euro für die Beschäftigung von Gefangenen

Im Jahr 2022 kostete die Beschäftigung von Gefangenen laut Justizministerium etwa 8,3 Millionen Euro. Für schulische und berufliche Qualifizierung von Gefangenen wurden sieben Millionen Euro ausgegeben. Dazu kämen die Kosten für die Bewachung der Gefangenen.

Die Vereinigung Gefangenengewerkschaft/Bundesweite Organisation fordert den gesetzlichen Mindestlohn für Gefangene und die Anerkennung als Arbeitnehmer. Dadurch könnten Gefangene in die Sozialsysteme einzahlen und Mindestlohn erhalten. Dieser liegt derzeit bei zwölf Euro brutto pro Stunde.

Kommt Mindestlohn für Gefangene?

Auch die Linksfraktion in Sachsen-Anhalt, die das Thema in den Rechtsausschuss gebracht hat, fordert den Mindestlohn. Damit einhergehend könne auch eine Beteiligung der Haftkosten diskutiert werden, so Fraktionsvorsitzende Eva von Angern.

Eva von Angern und die Linksfraktion fordern Mindestlohn für Gefangene. Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter