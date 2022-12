Im Magdeburger Landtag ging es in dieser Woche auch um das Thema Arbeitskräftemangel. Dass inzwischen Züge nicht mehr fahren, weil Stellwerke nicht besetzt werden können, daran haben wir uns inzwischen gewöhnt. Das allerdings ist wohl erst der Vorgeschmack auf das, was da noch kommen wird.

In den nächsten acht Jahren werden in Sachsen-Anhalt rund 300.000 Menschen in den Ruhestand gehen, das teilte Arbeitsministerin Petra Grimm-Benne dem Landtag mit. Welche Folgen das haben kann, zeigt sich ja jetzt schon in den Schulen und Pflegeeinrichtungen. Dieses Problem wird sich in den nächsten Jahren für nahezu alle Branchen stellen.