Nach dem Auslaufen eines Förderprogramms zum Erwerb von Lkw-Fahrerlaubnissen für die Freiwilligen Feuerwehren in Sachsen-Anhalt ist noch nicht klar, ob und wie sich das Land künftig direkt an den Kosten beteiligt. Landtagsabgeordnete der Regierungsfraktionen hatten zuletzt gefordert, dass eine weitere Förderung angesichts des Fahrermangels bei vielen Wehren nötig sei. So erklärte SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben, man wolle das Thema bei den laufenden Haushaltsberatungen für 2023 noch einmal aufrufen, "um die Förderung des Erwerbs der Fahrerlaubnisse fortzusetzen".