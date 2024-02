Grüne und Linke ließen durchblicken, dass Feußner wohl in der Regierungsbefragung am Mittwoch im Landtag zum Thema Rede und Antwort stehen müsse. Die Grünen kündigten zudem einen Antrag an, mit dem ein externer Sonderermittler eingesetzt werden soll.

Am Montag teilte das Bildungsministerium in einer Pressemitteilung mit, dass es sich bei der E-Mail, über die der MDR in der vergangenen Woche berichtet hatte, um eine Fälschung handeln soll. Zwei Mitarbeiter hätten eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, dass diese E-Mail nicht existiere. In der betreffenden Nachricht soll ein Mitarbeiter aus der Leitungsebene des Bildungsministeriums einen weiteren Mitarbeiter angewiesen haben, diese E-Mail sowie weitere Daten und andere Mails zum Thema zu löschen.