Also genau zwei Tage, nachdem die Magdeburger Volksstimme erstmals über das zweifelhafte Bewerbungsverfahren um die Stabsstelle Intel berichtet hat, soll demnach ein Mitarbeiter aus dem Leitungsbereich der Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) genau den Mitarbeiter, gegen den derzeit in dieser Angelegenheit ein Disziplinarverfahren läuft, über seine Dienstadresse angewiesen haben, alle Unterlagen oder Korrespondenz zum Fall "Dr. K." zu löschen. Was genau mit "lösche alles" gemeint sein könnte, ist unklar.

Ministerium stellt sich vor Mitarbeiter

Auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT antwortet der neue Staatssekretär Jürgen Böhm: "Die beiden genannten Mitarbeiter versichern, weder diese E-Mail empfangen noch gesendet oder gelöscht zu haben. Auch die Haus-IT konnte die Existenz derartiger Mails nicht belegen." Ob es möglich ist, gelöschte Dienst-E-Mails wiederzubringen oder auch ob nachzuvollziehen ist, ob eine E-Mail von einem bestimmten Absender an einen bestimmten Empfänger zu einem konkreten Zeitpunkt verschickt wurde, beantwortet das Bildungsministerium nicht. Stattdessen verweist es auf das Ministerium für Infrastruktur und Digitales, das für den E-Mail-Service aller Landesministerien zuständig sei.

Und weiter führt der Amtschef des Ministeriums aus: "Auch der durch die Anfrage von [...] insinuierte Vorwurf, dass Frau Feußner über ein nicht dienstliches Mailkonto von der Korrespondenz Kenntnis erlangt hat, hält keiner Überprüfung stand." Antworten, wie dies konkret durch das Ministerium geprüft wurde, stehen noch aus. Auf Nachfrage ließ Frau Feußner über das Ministerium mitteilen, dass die benannte E-Mail vom 25.12.2022 nicht auf ihrem E-Mail-Konto eingegangen sei.

Rückblick: Der Deal um die Stabsstelle Intel

Nach einem Besuch einer Intel-Delegation in einem Gymnasium in freier Trägerschaft in Barleben soll der dortige Schulleiter Michael Kleinen seitens eines Mitarbeiters vom Bildungsministerium angesprochen worden sein, ob nicht das Interesse bestünde, die Ansiedlung von Intel für das Bildungsministerium zu begleiten.