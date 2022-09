Ähnliche Töne kamen von den Grünen, die in Sachsen-Anhalt in der Opposition sind, im Bund aber mitregieren. Kommende Entlastungspakete müssten hier nachbessern, so die Fraktionsvorsitzende Cornelia Lüddemann, die allerdings die angekündigte Wohngeldreform lobte. Für die Finanzierung weiterer Maßnahmen müsse die geplante Übergewinnsteuer bzw. Zufallsgewinnsteuer aber ausgeweitet werden: "Wir wollen tatsächlich alles", sagte Lüddemann mit Blick auf Mineralölunternehmen. Bislang soll die Steuer lediglich für Energieunternehmen am Strommarkt anfallen.