65 Milliarden Euro Strompreisbremse und mehr Kindergeld: Koalition beschließt drittes Entlastungspaket

Die Spitzen der Ampel-Koalition haben sich in der Nacht zum Sonntag auf ein drittes Entlastungspaket im Gesamtwert von 65 Milliarden Euro verständigt. Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende sollen Einmalzahlungen bekommen. Zudem will der Bund weitere 1,5 Milliarden Euro für eine Neun-Euro-Ticket-Nachfolge bereitstellen. Für einen Basisverbrauch an Strom soll ein vergünstigter Preis gelten. Das Kindergeld wird erhöht, und statt Hartz IV ein Bürgergeld von 500 Euro ab dem nächsten Jahr kommen.