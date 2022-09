Die Oppositionsparteien kritisieren die Entlastungspläne der Bundesregierung als unzureichend. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sagte im Sommerinterview der ARD, zwar sei es etwa richtig, Rentner und Studierende in die Energiepreispauschale einzubeziehen. Aber ob es auch für diejenigen ausreiche, die gerade oberhalb der Wohngeld- und Sozialhilfe-Grenzen lägen, das müsse man sehen. Er glaube auch, dass "die kleinen und mittleren Unternehmen, die dieses Land am Laufen halten", sich in den nächsten Tagen massiv beklagen würden darüber, dass an sie nicht gedacht werde.