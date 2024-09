Allerdings gibt Goldenbaum zu bedenken: "Unter den Zugewanderten ist der Anteil junger Männer teilweise dreimal oder viermal so hoch wie in der deutschen Bevölkerung sonst. Und junge Männer sind kriminologisch gesehen die zentrale Gruppe, die für Gewaltstraftaten verantwortlich ist. Würden mehr Großmütter und Großväter einwandern statt junger Männer, wären diese massiv unterdurchschnittlich kriminell." Also: "Es hat weniger etwas mit der Herkunft zu tun, als vielmehr mit der spezifischen demografischen Zusammensetzung der Gruppe der Zugewanderten." Junge Männer sind demnach gewaltbereiter als andere Bevölkerungsgruppen, unabhängig ihrer Nationalität.

Außerdem sei eine Fokussierung auf Taten von ausländischen Menschen zu erkennen, sagt Goldenbaum, sowohl in der medialen Berichterstattung, als auch in der subjektiven Wahrnehmung der Bevölkerung. "Es wird stärker, intensiver und häufiger über Gewaltdelikte in Verbindung von Zuwanderung berichtet, während ähnliche Gewaltdelikte unter Beteiligung von Deutschen seltener und weniger intensiv berichtet werden. Das führt noch einmal zu einer zusätzlichen Verzerrung."

Messergewalt und Terrorismus: wichtige Differenzierung

Für Goldenbaum und auch die Vertreter des Syrisch-Deutschen Kulturvereins in Magdeburg zentral: die Unterscheidung zwischen Messergewalt im Zuge von Jugendkriminalität und terroristisch motivierten Gewalttaten. Goldenbaum sagt: "Was auffällt in der Diskussion ist, dass diese zwei verschiedenen Phänomene zusammen verhandelt werden, die an und für sich zu trennen wären."