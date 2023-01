Für Katja Pähle (SPD) sind die Forderungen der Aktivisten "international vereinbart". Bildrechte: dpa

SPD-Fraktionschefin Katja Pähle erklärte, was die AfD den Abgeordneten zumute, sei "Punkt für Punkt blanker Unsinn". So seien Forderungen zur Senkung der Treibhausgase nicht extrem, sondern vielmehr international vereinbart. "Dass junge Leute – zumal Studierende – Älteren Dampf machen wollen, das war schon immer so, wird immer so sein. Und das ist auch nötig", sagte Pähle.