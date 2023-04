Die offiziellen Internetseiten des Landes waren am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr außer Gefecht gesetzt worden. Laut dem IT-Dienstleister Dataport war eine eine so genannte DDoS-Attacke der Grund für den Ausfall, also eine mutwillige Überlastung der Seiten durch künstliche Anfragen. Man gehe von einer deutschlandweiten Attacke aus, da auch andere öffentliche Server betroffen seien, erklärte Dataport-Sprecherin Karen Hoffmann dem MDR. Erst am Dienstagabend waren die Seiten in Sachsen-Anhalt wieder am Netz. "Der Zugriff ist größtenteils stabil möglich, es kann in Einzelfällen jedoch noch zu Fehlermeldungen oder langsamen Antwortzeiten kommen", so Hoffmann am Mittwochmorgen. Zunächst kamen nur Nutzer mit einer deutschen IP-Adresse durch.