Hacker haben am Mittwoch mehrere Websites des Landes Thüringen angegriffen. Nach Angaben der Staatskanzlei waren vor allem Internetangebote des Innenministeriums und der Polizei betroffen. Die Hackerangriffe seien aus dem In- und aus dem Ausland erfolgt.

Um welche Art von Angriffen es sich handelte, war der Mitteilung vom Mittwochnachmittag nicht zu entnehmen. Es hieß lediglich, sie seien "vergleichbar mit den gestern bekannt gewordenen Hacker-Angriffen in anderen Bundesländern" gewesen. Am Dienstag hatten Hacker mit sogenannten DDoS-Angriffen unter anderem Websites der Länder Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern zeitweise lahmgelegt. Dabei werden Websites gleichzeitig von zahlreichen Computern aus angewählt, so dass die dahinterliegenden Server überlastet werden. Betroffene Websites sind durch diese Massenanfragen dann nicht mehr aufrufbar.