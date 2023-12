Hans-Jörg Willer von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung in Sachsen-Anhalt erklärte, Kinder aus Familien in Armut litten deutlich häufiger an frühkindlicher Karies. Infolge der schlechten Zahngesundheit könne die Kieferentwicklung gefährdet sein, zudem könnten die Kinder einen "greisenhaften Gesichtsausdruck" bekommen und würden stigmatisiert.