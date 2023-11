Das sei eine bewusste Entscheidung sagt Barbara Höckmann: "Wir verstehen uns überparteilich und wollen Berater sein. Deshalb wollen wir unsere Expertise einbringen und dann die Lösungsansätze mit der Politik diskutieren." Die Bekämpfung von Armut haben viele Parteien in Sachsen-Anhalt auf ihrem Programmzettel, doch in der Praxis habe sich so gut wie nichts getan, so Barbara Höckmann.

Armutsbericht gefordert

Wie viele Menschen in Sachsen-Anhalt arm sind, ist statistisch erfasst. Doch sehr viel mehr ist nicht bekannt. Der letzte Armutsbericht aus Sachsen-Anhalt ist zehn Jahre alt. Seitdem haben Corona, Inflation, Maßnahmen gegen die Klimawandel und der Krieg in Ukraine die Situation auch in Sachsen-Anhalt verändert. Doch welche konkrete Folgen das für arme Menschen in Sachsen-Anhalt hat, ist derzeit allenfalls zu ahnen, denn es fehlt an konkreten Daten.