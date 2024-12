Bildrechte: picture alliance/dpa | Uli Deck

Beschwerde in Karlsruhe Kreisumlage: Landkreise aus Sachsen-Anhalt ziehen vor Bundesverfassungsgericht

13. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Die Kreisumlage sorgt schon lange für Streit zwischen Landkreisen, Städten und Kommunen in Sachsen-Anhalt. Nachdem der Landkreis Mansfeld-Südharz bereits 2023 vor dem Oberlandesgericht Magdeburg verloren hatte, will er jetzt gemeinsam mit dem Salzlandkreis vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ziehen. Das Ziel: eine Verfassungsbeschwerde.