Klagen in anderen Kreisen Landkreis Harz will seine Kreisumlage senken

07. März 2024, 09:37 Uhr

Der Harzkreis will seine Kreisumlage um einen Prozentpunkt senken. Damit sollen die Gemeinden entlastet werden. Gleichzeitig will man sich so vor Klagen schützen, wie es sie zuletzt etwa im Kreis Mansfeld-Südharz gab.