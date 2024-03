Der finanziell in Not geratene Landkreis Mansfeld-Südharz erhält 21 Millionen Euro vom Land Sachsen-Anhalt. Das sagte Finanzminister Michael Richter (CDU) im Anschluss an die Kabinettssitzung am Dienstag. "Mit der Zuweisung unterstützen wir den Landkreis dabei, seine Liquidität sicherzustellen, um seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können." Das Geld müsse nicht zurückgezahlt werden.