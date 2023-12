Nach dem Haushaltsplan für 2024 sollen unter anderem die Kommunen deutlich mehr Geld bekommen. Hintergrund ist das neue Finanzausgleichsgesetz, das 2,1 Milliarden Euro an die kommunale Familie vorsieht – ein Plus von mehr als 13 Prozent. Auch aus der sogenannten Feuerschutzsteuer sollen die Kommunen mehr Geld erhalten. Der Haushaltsentwurf enthält auch einen Zuschuss in Höhe von zehn Millionen Euro für den Busverkehr in den Landkreisen und kreisfreien Städten.