Nach Notlage-Erklärung 150 Millionen Euro extra: Landtag beschließt Nachtragshaushalt für 2023

Von Felix Fahnert, MDR SACHSEN-ANHALT

14. Dezember 2023, 13:27 Uhr

Sachsen-Anhalts Landtag hat für 2023 einen Nachtragshaushalt beschlossen – er umfasst neue Kredite über 150 Millionen Euro. Am Montag hatte das Parlament hierfür per Notlagen-Beschluss die Vorgaben der Schuldenbremse ausgesetzt. Das Geld sollte eigentlich aus einem Corona-Sonderfonds kommen. Der ist allerdings nicht verfassungskonform. Am Nachmittag will der Landtag auch für 2024 die Notlage erklären und den Haushalt beschließen.