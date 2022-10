Sachsen-Anhalts Landwirte befürchten eine erneute Zunahme der Mäusepopulation. Laut dem Bauernverband Sachsen-Anhalt hat sich die Feldmaus in den vergangenen Jahren zu "einer der größten Bedrohungen der Landwirtschaft entwickelt". 2020 seien im Land mehr als 100.000 Hektar Acker- und Grünland durch Feldmäuse stark geschädigt worden, teilte der Verband am Dienstag auf einem Hoftag in Oscherleben (Landkreis Börde) mit.