Auf niedrigere Temperaturen hofft auch Axel Swoboda vom Obstbau Kindelbrück in Thüringen, da ein kalter Winter nicht nur den Bäumen helfe, sondern auch gut gegen Schädlinge wie Mäuse oder Blutläuse sei. Diese bereiten auch anderen Thüringer Ostbauern Sorgen. Die höheren Temperaturen begünstigten, dass sich der Schädling in den Plantagen vermehre, sagt Lars Triebe vom Obstgut Triebe in Schöngleina. Dazu kommt der fehlende Regen, ergänzt eine Mitarbeiterin vom Obsthof Geier in Lumpzig.