Sachsen-Anhalt will junge Landwirte mit mehr Geld als bisher zur Gründung oder Übernahme eines Agrarbetriebs bewegen. Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) erklärte am Dienstag in Magdeburg, fortan sei eine Förderung von bis zu 100.000 Euro möglich. Das Geld solle Anreiz dafür sein, dass junge Menschen auch im Agrarbereich Verantwortung übernehmen.