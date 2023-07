Frisch geernteter Dinkel in der Scheune von Bio-Bauer Carsten Niemann. Seine 22er Ernte ist verkauft, viele andere Bio-Bauern blieben darauf sitzen - die Nachfrage nach Bio-Produkten ist gerade nicht so gut.

Frisch geernteter Dinkel in der Scheune von Bio-Bauer Carsten Niemann. Seine 22er Ernte ist verkauft, viele andere Bio-Bauern blieben darauf sitzen - die Nachfrage nach Bio-Produkten ist gerade nicht so gut. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

Dazu gehöre auch Aufklärung. Zum Beispiel darüber, dass Bio gar nicht so teuer ist wie sein Ruf. Viele Preise hätten sich gar nicht erhöht, und insgesamt sind Bio-Preise deutlich moderater angestiegen als die für konventionelle Produkte. "Wichtig ist, über Ziele und Wirkung aufzuklären", erklärt Carsten Niemann. Dass die herkömmliche Art der Lebensmittelerzeugung viele Arten an den Rand der Ausrottung gebracht hat etwa, dass ökologische Landwirtschaft dagegen im Einklang mit der Umwelt produziert. Und was die zehn Cent mehr für den Liter Milch bewirken. "Klar, wenn ich in der Woche acht Liter Milch verbrauche, sind das 80 Cent. Man muss eben vermitteln, wofür diese 80 Cent gut sind, was sie bewirken", plädiert Carsten Niemann.