Der Lehrermangel ist in Sachsen-Anhalt seit Jahren eines der politisch bestimmenden Themen. Erst am Freitag war bekannt geworden, dass eine Grundschule im Burgenlandkreis wegen des Mangels an Lehrkräften sich erneut per Offenem Brief an Ministerin Feußner gewandt hat. Anlass ist die Unterrichtsversorgung an der Schule, die bei gerade einmal 74 Prozent liegt. Landesweit angestrebt werden 103 Prozent.